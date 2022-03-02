Лауреаты Нобелевской премии потребовали от российских властей вывести войска из Украины
Более 160 лауреатов Нобелевской премии написали открытое письмо к российским властям с призывом прекратить спецоперацию в Украине и вывести свои войска из соседней страны
Более 160 лауреатов Нобелевской премии написали открытое письмо к российским властям с призывом прекратить спецоперацию в Украине и вывести свои войска из соседней страны. Ученые, политики и общественные деятели сравнили действия российской армии с нападением Германии на Польшу в 1939-м и на СССР в 1941-м.
В открытом письме, опубликованном на сайте Nobel Campaigns, говорится, что нацистская Германия в 1939 и 1941 годах использовала «похожие трюки и фальшивые провокации».
«Правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию против соседнего государства, Украины. Мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии», - пишут нобелевские лауреаты.
Авторы письма и подписанты подчеркнули, что всегда есть варианты решения проблем мирным путем.
«Российское руководство запятнало международную репутацию страны на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем строить стену между Россией и миром?» - говорится в письме.