02 марта 2022, 11:28
Банк ВТБ предупредил об ограничении работы своего мобильного приложения на iOS
Госбанк ВТБ предупредил своих клиентов о возможном ограничении работы своего мобильного приложения на платформе iOS в связи с санкциями США и Евросоюза
Фото: plusworld.ru
Госбанк ВТБ предупредил своих клиентов о возможном ограничении работы своего мобильного приложения на платформе iOS в связи с санкциями США и Евросоюза.
Клиентам, которые используют смартфоны на платформе Android, нужно будет переустановить приложение «ВТБ Онлайн» по ссылке с сайта ВТБ.
Офисы и банкоматы ВТБ работают в обычном режиме, а карты банка принимаются к оплате во всех торговых точках внутри России.
При этом ВТБ из-за санкций больше не сможет выпускать новые карты Visa и Mastercard. Старые карты иностранных платежных систем можно использовать внутри России до истечения срока действия. За границей карты госбанка не работают.