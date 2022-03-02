Меню
Бизнес
Картель пригородного назначения
02 марта 2022, 11:28

Банк ВТБ предупредил об ограничении работы своего мобильного приложения на iOS

Госбанк ВТБ предупредил своих клиентов о возможном ограничении работы своего мобильного приложения на платформе iOS в связи с санкциями США и Евросоюза

Банк ВТБ предупредил об ограничении работы своего мобильного приложения на iOS
Фото: plusworld.ru

Госбанк ВТБ предупредил своих клиентов о возможном ограничении работы своего мобильного приложения на платформе iOS в связи с санкциями США и Евросоюза.

Клиентам, которые используют смартфоны на платформе Android, нужно будет переустановить приложение «ВТБ Онлайн» по ссылке с сайта ВТБ.

Офисы и банкоматы ВТБ работают в обычном режиме, а карты банка принимаются к оплате во всех торговых точках внутри России.

При этом ВТБ из-за санкций больше не сможет выпускать новые карты Visa и Mastercard. Старые карты иностранных платежных систем можно использовать внутри России до истечения срока действия. За границей карты госбанка не работают.

Материалы по теме
Райффайзенбанк опроверг информацию о закрытии бизнеса в России
Евросоюз составил список российских банков, которые будут отключены от SWIFT
Попавшие под санкции российские банки больше не будут выпускать карты Visa и Mastercard
Сейчас на главной
Россиянам запретили вывозить наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов
валюта
Россиянам запретили вывозить наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России иностранной валюты в размере от 10 тысяч долларов и больше. Запрет вступает в силу со 2 марта 2022 года
Партия «Яблоко» подала в мэрию Москвы заявку на проведение акции против спецоперации в Украине
война на украине
Партия «Яблоко» подала в мэрию Москвы заявку на проведение акции против спецоперации в Украине
Шествие запланировано по маршруту от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Заявка рассчитана на 30 тысяч человек
Экономика
Центробанк предупредил россиян об активизации банковских мошенников из-за санкций
Центробанк России предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники пользуются паникой из-за новостей о новых антироссийских санкциях и предлагают клиентам банков срочно снять деньги со своих счетов
«Тщательно выговаривают слово п****ц»
война на украине
«Тщательно выговаривают слово п****ц»
Проводить внезапные сверхсекретные спецоперации – главный паттерн поведения президента России Владимира Путина. Он как бывший чекист все время хочет всех застать врасплох, чтобы запугать, взять «тепленькими» и внушить, что он может сделать с вами все, что захочет
Евросоюз составил список российских банков, которые будут отключены от SWIFT
банки
Евросоюз составил список российских банков, которые будут отключены от SWIFT
Европейский союз обсуждает отключение от системы SWIFT семи российских банков. В этот список вошли ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ
«Никакая земная власть не обезопасит от страшного суда»
РПЦ
«Никакая земная власть не обезопасит от страшного суда»
Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) опубликовали открытое письмо с призывом к примирению и немедленному прекращению «спецоперации» в Украине
ЦУМ объявил о повышении цен на люксовые бренды
курс рубля
ЦУМ объявил о повышении цен на люксовые бренды
Московский Центральный универсальный магазин повысит цены на люксовые товары как минимум на 20-30% из-за резкого падения курса рубля на фоне проведения российскими войсками спецоперации в Украине
Авторская колонка
Пожалуйста, остановите эту войну
Когда я была маленькой девочкой и, как и все подрастающие жители планеты, пробовала мир на коготь и на зуб, то обнаружила очевидный факт: когда меня ловят на дурацком вранье, мне стыдно. Когда я делаю что-то плохое – мне стыдно, даже если меня на этом не поймали
Бирман Вероника
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование в отношении руководства России
война на украине
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование в отношении руководства России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хаан сообщил о начале расследования в отношении должностных лиц из России, которые приняли решение о проведении «спецоперации» в Украине
В Госдуме предложили снимать с должностей чиновников, несогласных со спецоперацией в Украине
война на украине
В Госдуме предложили снимать с должностей чиновников, несогласных со спецоперацией в Украине
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев призвал снимать со своих должностей чиновников, которые выступают против «спецоперации» российской армии в Украине
«АвтоВАЗ» на фоне введения новых санкций поднял цены на автомобили на 15-30%
АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» на фоне введения новых санкций поднял цены на автомобили на 15-30%
Российский «АвтоВАЗ» на фоне введения против России беспрецедентных санкций объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели автомобилей Lada
Финляндия может вступить в НАТО из-за спецоперации российской армии в Украине
НАТО
Финляндия может вступить в НАТО из-за спецоперации российской армии в Украине
Финляндия имеет самую длинную в Европе границу с Россией (более 1300 километров), но страна официально не входит в НАТО, хотя и является союзником альянса
Кинокомпании Walt Disney и Warner Bros. остановили показы своих фильмов в России
кинокомпании
Кинокомпании Walt Disney и Warner Bros. остановили показы своих фильмов в России
Американские компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показ своих фильмов в России в связи со спецоперацией, которую российская армия проводит в Украине
Княжество Монако присоединилось к санкциям Евросоюза против России
антироссийские санкции
Княжество Монако присоединилось к санкциям Евросоюза против России
Пресс-служба князя Монако Альбера II сообщила, что в соответствии со своими международными обязательствами княжество «без промедления» приняло и внедрило процедуры замораживания средств фигурантов черных списков
Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова, Алишера Усманова и Сергея Ролдугина
антироссийские санкции
Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова, Алишера Усманова и Сергея Ролдугина
В санкционный список включили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, режиссера и ведущего программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна
УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях
УЕФА
УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях
Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях
Авторская колонка
Прощание с иллюзиями
Это то, что сейчас испытывают многие из нас. Мое окружение и я сама - люди умеренные. Какие-то вещи нам не нравились, но мы всегда их уравновешивали. Рационализировали. Да, закручивают независимые СМИ. Зато пока есть соцсети Да, посадили Навального. Но нас-то пока не трогают.
Кукушкина Любовь
Увидеть Лазурный берег и забыть
антироссийские санкции
Увидеть Лазурный берег и забыть
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества состоятельных и влиятельных российских граждан, которые попали под западные санкции