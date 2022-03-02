02 марта 2022, 10:59
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона
Российские войска взяли под полный контроль украинский город Херсон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Фото: mymsk.online
Российские войска взяли под полный контроль украинский город Херсон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель оборонного ведомства сообщил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения жителей Херсона и общественный транспорт работают в обычном режиме. Нехватки продовольствия и товаров первой необходимости не зафиксировано.
Также сообщается о том, что российские военные и местный бизнес уже достигли договоренностей о том, чтобы город как можно скорее вернулся к нормальной жизни.