02 марта 2022, 08:14
Международный суд ООН 7 марта начнет рассматривать иск Украины против России
Предметом слушаний станет поданная Украиной просьба определить обеспечительные меры. Защищать интересы киевской власти будет американская юридическая фирма Covington & Burling
Фото: bloqtvaz.ru
Международный суд ООН в Гааге 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России. Напомним, что Киев обвинил Кремль в геноциде украинского народа.
По данным Reuters, предметом слушаний станет поданная Украиной просьба определить обеспечительные меры. Защищать интересы киевской власти будет американская юридическая фирма Covington & Burling.
Украина просит международный суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания агрессии против страны.
Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявил начале расследования в отношении российских руководителей, которые санкционировали «спецоперацию» в Украине. Их подозревают в совершении преступлений против человечества.