Boeing приостановил поставку запчастей для самолетов российских авиакомпаний
Американская авиастроительная компания Boeing приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний в рамках санкций, которые были введены против РФ из-за проведения спецоперации в Украине
Американская авиастроительная компания Boeing приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний в рамках санкций, которые были введены против РФ из-за проведения спецоперации в Украине.
По данным AFP, компания перестанет поставлять запчасти российским авиаперевозчикам, а также приостанавливает работу учебного центра в Москве.
По предварительным оценкам, в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют около 300 самолетов Boeing.
Напомним, что в рамках санкций Европа потребовала от российских перевозчиков вернуть самолеты, взятые в лизинг. По данным «Коммерсанта», по этой причине авиакомпании не торопятся осуществлять гуманитарные рейсы по вывозу застрявших в Европе российских туристов. Перевозчики опасаются изъятия своих лайнеров.