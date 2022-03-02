02 марта 2022, 07:50
Россиянам запретили вывозить наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России иностранной валюты в размере от 10 тысяч долларов и больше. Запрет вступает в силу со 2 марта 2022 года
Фото: ukr.net
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России иностранной валюты в размере от 10 тысяч долларов и больше. Запрет вступает в силу со 2 марта 2022 года, говорится в указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
Ограничения на вывоз наличных введены в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США» и других иностранных государств.
В президентском указе также отмечается, что данные ограничения направлены на защиту российских национальных интересов.
Ранее власти в ответ на санкции запретили россиянам пополнять валютой свои счета в иностранных банках.