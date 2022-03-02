02 марта 2022, 07:40
Apple, Nike и iHerb приостановили продажи своих товаров в России
Американская компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay и других своих сервисов в России в рамках санкций, введенных из-за «спецоперации» российской армии в Украине
Фото: mixxen.ua
Американская компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay и других своих сервисов в России в рамках санкций, введенных из-за «спецоперации» российской армии в Украине.
Кроме того, Apple приостановила продажи своей продукции на территории России. Заказать гаджеты на сайте официального магазина компании сейчас невозможно, сообщает Reuters.
Спортивная компания Nike также временно прекратила онлайн-продажи в России. В заявлении фирмы говорится, что они не могут гарантировать доставку своих товаров в РФ.
Продажи в России приостановил из-за санкций и онлайн-магазин iHerb, который торгует витаминами, БАДами и косметикой.