Мэрия Москвы потратит 42 млн рублей на анализ сточных вод из школ на содержание наркотических веществ
Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений департамента науки и образования Москвы разместила на портале госзакупок тендер на анализ сточных вод из 300 столичных московских школ
Фото: acs-nnov.ru
Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений департамента науки и образования Москвы разместила на портале госзакупок тендер на анализ сточных вод из 300 столичных московских школ. Стоимость контракта составляет 42,4 млн рублей, а достался он Сколковскому институту науки и технологий («Сколтех»).
Подрядчик должен провести анализ сточных вод на содержание наркотических веществ в 300 московских школ, спецшкол и колледжах, находящихся в центре города и до Зеленограда, Троицка и Котловки .
По условиям контракта, отбор проб должен производиться в каждый учебный день. Если в пробах будут обнаружены запрещенные вещества, то заказчик обязуется провести дополнительную их проверку в независимой лаборатории, сообщает РБК.