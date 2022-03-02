ЕСПЧ потребовал от России «воздержаться» от атак на гражданские объекты в Украине
Страсбургский суд призвал российскую армию не наносить удары по жилым домам, машинам аварийных служб, школам и больницам. Также необходимо незамедлительно обеспечить безопасность медучреждений, персонала и машин скорой помощи на оккупированной территории
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил российским властям предписание воздержаться от атак на мирное население и гражданские объекты Украины.
Страсбургский суд призвал российскую армию не наносить удары по жилым домам, машинам аварийных служб, школам и больницам. Также необходимо «незамедлительно обеспечить безопасность медучреждений, персонала и машин скорой помощи на территории, подверженной атаке или осаде российских войск».
В заявлении ЕСПЧ говорится, что действия российской армии создают реальную и постоянную угрозу серьезных нарушений конвенционных прав мирных граждан Украины.
Ранее власти Украины обратились в ЕСПЧ с призывом принять предварительные меры для остановки атаки на гражданские объекты.
В Минобороны России категорически отрицают факт нанесения ударов по гражданским объектам в Украине и заявляют, что атакуют исключительно военные объекты.