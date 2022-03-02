02 марта 2022, 02:40
Каннский кинофестиваль не пустит на мероприятие официальную делегацию из России
Организаторы кинофестиваля запретят участие в мероприятии официальной российской делегации и любых делегатов, имеющих связи с Кремлем. Однако «отдельные кинематографисты» из России смогут посетить мероприятие
Фото: dumohka.ru
Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году.
По данным издания Variety, организаторы кинофестиваля запретят участие в мероприятии официальной российской делегации и любых делегатов, имеющих связи с Кремлем. Однако «отдельные кинематографисты» из России смогут посетить мероприятие.
«Поскольку мир впал в серьезный кризис и видит, что часть Европы находится в состоянии войны, Каннский кинофестиваль хотел бы выразить всю свою поддержку украинскому народу», - говорится в официальном заявлении организаторов в связи с проведением спецоперации российской армии в Украине.
Напомним, что ранее из-за ситуации в Украине американские кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России.