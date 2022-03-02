Партия «Яблоко» подала в мэрию Москвы заявку на проведение акции против спецоперации в Украине
Шествие запланировано по маршруту от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Заявка рассчитана на 30 тысяч человек
Оппозиционная партия «Яблоко» направила уведомление в мэрию Москвы о проведении 12 марта шествия против спецоперации российской армии в Украине.
Шествие запланировано по маршруту от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Заявка рассчитана на 30 тысяч человек.
В «Яблоке» сообщили порталу Znak.com, что в случае получения отказа в согласовании антивоенного шествия партия продолжит «выражать свою позицию всеми законными способами», в чатсности, писать, собирать подписи и согласовывать локальные протестные акции.
Одновременно с этим в мэрия Москвы поступила заявка на проведение 12 марта «Марша в поддержку русской армии». Организаторами акции выступают политолог Андрей Сыч, журналист и автор ютьюб-блога «Царское телевидение» Святослав Павлов и сотрудник RT Егор Холмогоров, сообщает «Подъем».