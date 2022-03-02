Частные самолеты российских олигархов улетели в Швейцарию через день после начала спецоперации в Украине
Частные самолеты, которые связывают с миллиардерами Романом Абрамовичем, Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом улетели швейцарский Базель на следующий день после начала спецоперации российской армии в Украине
Частные самолеты, которые связывают с миллиардерами Романом Абрамовичем, Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом улетели швейцарский Базель на следующий день после начала спецоперации российской армии в Украине.
RTVI со ссылкой на сервис Flightradar24.ru сообщает, что самолет Boeing 767-300ER с номером P4-MES, который принадлежит совладельцу Роману Абрамовичу (по версии Forbes), вылетел из Лондона и совершил посадку в Базеле.
Лайнер Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS, принадлежащий совладельцу группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, также приземлился 25 февраля в аэропорту Базеля.
И, наконец, в Базель прилетел самолет Airbus A319 с номером M-RBUS, который принадлежит Михаилу Прохорову. При этом официальный представитель олигарха сообщил RTVI, что бизнесмен не ездил в Швейцарию и ни с кем не встречался.