Центробанк предупредил россиян об активизации банковских мошенников из-за санкций
Центробанк России предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники пользуются паникой из-за новостей о новых антироссийских санкциях и предлагают клиентам банков срочно снять деньги со своих счетов
Центробанк России предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники пользуются паникой из-за новостей о новых антироссийских санкциях и предлагают клиентам банков срочно снять деньги со своих счетов, так как банки могут отключить от системы SWIFT.
По данным Банка России, мошенники активно обзванивают россиян и пугают их тем, что после отключения SWIFT деньги на их банковских счетах станут недоступны.
В заявлении финансового регулятора говорится, что такие утверждения являются ложными. Денежные средства всех клиентов на счетах в российских банках будут сохранены и всегда будут доступны.
В ЦБ подчеркнули, что отключение некоторых банков от SWIFT (речь идет о попавших под санкции банках) на вклады граждан никак не повлияет, так как SWIFT – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру.