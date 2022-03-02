ВОЗ отменила поездку в Россию для инспекции производства «Спутника V»
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались от планов приехать в Россию для проведения инспекции на заводах по производству вакцины против коронавируса «Спутник V»
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались от планов приехать в Россию для проведения инспекции на заводах по производству вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое решение было принято из-за санкций США и Евросоюза в отношении России, поводом для которых стала спецоперация в Украине.
Изначально инспекторы ВОЗ должны были посетить Россию в марте. Предполагалось, что после этого организация зарегистрирует вакцину «Спутник V», которую разработал научный центр имени Гамалеи.
Теперь же визит инспекторов ВОЗ в Россию откладывается на неопределенный срок из-за беспрецедентных санкций. Напомним, что из-за спецоперации в Украине Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а Россия в ответ закрыла свое небо для европейских перевозчиков даже для транзита.