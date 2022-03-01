01 марта 2022, 18:02
Стало известно о гибели еще четырех российских военнослужащих в Украине
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о четырех погибших жителях региона на Украине. «Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа», - заявил чиновник
Фото: РИА Новости
Стало известно о гибели еще четырех российских военнослужащих в ходе «спецоперации» в Украине.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о четырех погибших жителях региона на Украине. «Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа», - заявил чиновник.
Казбек Коков также пообещал оказать всестороннюю поддержку семьям погибших военных.
Ранее о гибели военнослужащих в Украине сообщили главы Чечни, Краснодарского края, Астраханской области, Ульяновской области, Калмыкии, Курской области, Пензенской области и Дагестана.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что семьи погибших получат по 2 млн рублей.