01 марта 2022, 17:11
Райффайзенбанк опроверг информацию о закрытии бизнеса в России
Райффайзенбанк опроверг появившуюся в СМИ информацию об уходе с российского рынка. «Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», - говорится в заявлении банка
Фото: infopro54.ru
Райффайзенбанк опроверг появившуюся в СМИ информацию об уходе с российского рынка.
«Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», - говорится в заявлении банка.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) - головная структура работающего в России Райффайзенбанка – рассматривает вопрос о закрытии бизнеса в РФ в связи с ситуацией в Украине и введением беспрецедентных антироссийских санкций.