Евросоюз составил список российских банков, которые будут отключены от SWIFT
Европейский союз обсуждает отключение от системы SWIFT семи российских банков. В этот список вошли ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ
Европейский союз обсуждает отключение от системы SWIFT семи российских банков. В этот список вошли ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ, сообщает Bloomberg.
Окончательный список еще может измениться и должен быть согласован с США.
Напомним, что ранее несколько европейских государств выступали против введения столь радикальной меры, как отключение российских банков от SWIFT. Однако в минувшие выходные Еврокомиссия, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада в совместном заявлении все же объявили о готовности отключить российские банки от системы обмена данными о переводах и платежах.
В SWIFT заявили, что примут решение об отключении российских банков, попавших под санкции, после того, как получат соответствующие юридические инструкции.