Авиакомпании боятся вывозить застрявших за границей россиян. Их самолеты могут изъять из-за санкций
Российские авиакомпании не торопятся вывозить туристов из Европы, которые застряли там из-за закрытия воздушного пространства на фоне спецоперации в Украине, из опасений лишиться своих самолетов
Российские авиакомпании не торопятся вывозить туристов из Европы, которые застряли там из-за закрытия воздушного пространства на фоне спецоперации в Украине, из опасений лишиться своих самолетов.
Напомним, что в рамках антироссийских санкций Европа потребовала от российских перевозчиков вернуть все самолеты, взятые в лизинг. Как минимум шесть крупных российских авиакомпаний получили от европейских лизингодателей уведомления о расторжении договоров лизинга и возвращении воздушных судов, сообщает «КоммерсантЪ».
Перевозчики опасаются, что при осуществлении гуманитарных рейсов в европейские города их самолеты будут немедленно изъяты. Возможно, что именно по этой причине Росавиация рекомендовала российским гражданам самостоятельно искать пути возвращения и не дожидаться гуманитарных рейсов. При этом официально в ведомстве ссылаются на то, что организация вывозных рейсов потребует много времени с учетом закрытого неба.
Также власти рассматривают вариант с вывозом россиян на самолетах Министерства обороны, поскольку они лучше защищены и не могут быть заблокированы в аэропортах ЕС.