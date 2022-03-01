Православные священники призвали к примирению и прекращению спецоперации в Украине
Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) опубликовали открытое письмо с призывом к примирению и немедленному прекращению «спецоперации» в Украине
Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) опубликовали открытое письмо с призывом к примирению и немедленному прекращению «спецоперации» в Украине.
В заявлении священнослужителей говорится, что «страшный суд ожидает каждого человека», и никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда.
«Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную», - говорится в открытом письме представителей РПЦ.
Также священники, подписавшие обращение, заявили, что скорбят о том испытании, которое выпало на долю Украины и украинского народа.
Отдельно священнослужители осудили действия российских правоохранительных органов, которые массово задерживают участников протестов против «спецоперации» в Украине.
«Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: „Блаженны миротворцы“», - говорится в письме.