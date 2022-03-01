01 марта 2022, 14:47
Московский ЦУМ объявил о повышении цен на люксовые бренды из-за обвала рубля
Московский Центральный универсальный магазин повысит цены на люксовые товары как минимум на 20-30% из-за резкого падения курса рубля на фоне проведения российскими войсками спецоперации в Украине
Фото: dressya.ru
Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) повысит цены на люксовые товары как минимум на 20-30% из-за резкого падения курса рубля на фоне проведения российскими войсками спецоперации в Украине.
По данным Baza, подорожание коснется одежды, обуви и аксессуаров таких брендов как Prada, Gucci, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Dior и других.
Кроме того, в ЦУМе исчезли скидки даже на старые коллекции одежды, обуви и аксессуаров иностранных брендов.