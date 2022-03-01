01 марта 2022, 14:37
Попавшие под санкции российские банки больше не будут выпускать карты Visa и Mastercard
Российские банки, которые попали од блокирующие санкции Запада из-за «спецоперации» в Украине, больше не смогут выпускать карты платежных систем Visa и Mastercard. Это касается ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка и банка «Россия»
Фото: Яндекс.Дзен
Российские банки, которые попали од блокирующие санкции Запада из-за «спецоперации» в Украине, больше не смогут выпускать карты платежных систем Visa и Mastercard. Это касается ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка и банка «Россия».
Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщил РИА Новости, что уже выданные карты Visa и Mastercard продолжат работать внутри России.
В НСПК также заверили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции будут доступны.
Ранее в платежной системе Visa заявили о готовности соблюдать западные санкции против России, в Mastercard сообщили об отключении некоторых российских банков из санкционного списка от системы.