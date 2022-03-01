Роспотребнадзор предложил отменить все антиковидные ограничения, кроме масочного режима
В санитарном ведомстве заявили, что в связи со снижением заболеваемости сейчас из всех антиковидных ограничений можно оставить только масочный режим и усиленную дезинфекцию
Роспотребнадзор предложил отменить почти все ограничения по коронавирусу. В силе останется только масочный режим.
В санитарном ведомстве заявили, что в связи со снижением заболеваемости сейчас из всех антиковидных ограничений можно оставить только масочный режим и усиленную дезинфекцию.
«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма омикрон, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора, которое цитирует РИА Новости.
Напомним, что одним из антиковидных ограничений является запрет на проведение массовых мероприятий, чем активно пользуют власти, запрещая любые протестные акции, включая одиночные пикеты.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 97 333 новых случаев заражения COVID-19. В результате осложнений скончались 786 человек.