01 марта 2022, 12:56
Великобритания ввела санкции против Сбербанка из-за «поддержки российского правительства»
Великобритания на фоне проведения спецоперации в Украине ввела санкции против российского Сбербанка, которые подразумевают запрет на корреспондентские счета и клиринг в фунтах стерлингов
Фото: atomic-energy.ru
Великобритания на фоне проведения спецоперации в Украине ввела санкции против российского Сбербанка, которые подразумевают запрет на корреспондентские счета и клиринг в фунтах стерлингов.
«ПАО «Сбербанк» участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его», - говорится в мотивировочной части решения о санкциях.
Британские власти также отметили, что Сбербанк «исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России», сообщает ТАСС.
Одновременно с этим власти разрешили завершить операции по финансированию энергетики со Сбербанком до 24 июня текущего года.