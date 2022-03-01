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Культура
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01 марта 2022, 12:50

Подведомственные Департаменту культуры Москвы учреждения обязали отдавать часть прибыли на помощь беженцам

Власти Москвы обязали культурные учреждения перечислять часть своей прибыли от мероприятий на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Об оказании помощи беженцам из Донбасса уже объявили парк «Зарядье», Московский театр и сад «Эрмитаж»

Подведомственные Департаменту культуры Москвы учреждения обязали отдавать часть прибыли на помощь беженцам
Фото: twitter.com/5tv

Власти Москвы обязали культурные учреждения перечислять часть своей прибыли от мероприятий на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Об оказании помощи беженцам из Донбасса уже объявили парк «Зарядье», Московский театр и сад «Эрмитаж».

По данным Znak.com, неофициальное распоряжение о перечислении части прибыли получили все подведомственные Департаменту культуры Москвы учреждения.

Какую часть полученной прибыли должны перечислять на помощь беженцам культурные учреждения столицы, не уточняется.

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