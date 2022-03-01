01 марта 2022, 12:50
Подведомственные Департаменту культуры Москвы учреждения обязали отдавать часть прибыли на помощь беженцам
Власти Москвы обязали культурные учреждения перечислять часть своей прибыли от мероприятий на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Об оказании помощи беженцам из Донбасса уже объявили парк «Зарядье», Московский театр и сад «Эрмитаж»
Фото: twitter.com/5tv
Власти Москвы обязали культурные учреждения перечислять часть своей прибыли от мероприятий на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Об оказании помощи беженцам из Донбасса уже объявили парк «Зарядье», Московский театр и сад «Эрмитаж».
По данным Znak.com, неофициальное распоряжение о перечислении части прибыли получили все подведомственные Департаменту культуры Москвы учреждения.
Какую часть полученной прибыли должны перечислять на помощь беженцам культурные учреждения столицы, не уточняется.