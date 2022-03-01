Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований
В официальном заявлении спортивной организации говорится, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и в знак солидарности с Украиной
Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
В официальном заявлении спортивной организации говорится, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и в знак солидарности с Украиной.
Запрет на участие в международных соревнованиях коснется фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.
В свою очередь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтинговых списков в знак солидарности с Украиной. Действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.
Отстранять российских спортсменов от турниров организация не будет, однако они смогут выступать только под нейтральным флагом и без гимна своей страны.
Кроме того, Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. Норвежская организация
Руководитель организации Эрик Ресте заявил, что ждали от Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранения российских спортсменов от соревнований, однако такого решения пока не последовало. «Мы больше не может ждать», - заявил норвежский спортфункционер.