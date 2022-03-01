01 марта 2022, 11:59
Председатель совета директоров «Шереметьево» подал в отставку из-за санкций ЕС
Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко объявил об уходе в отставку. Свое увольнение он объяснил тем, что Евросоюз включил его в санкционный список из-за спецоперации российской армии в Украине
Фото: РИА Новости
Председатель совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко объявил об уходе в отставку. Свое увольнение он объяснил тем, что Евросоюз включил его в санкционный список из-за спецоперации российской армии в Украине.
В ЕС ранее сообщили, что Александр Пономаренко якобы участвовал в финансировании строительства знаменитого «дворца Путина» в Геленджике. Кроме того, по версии европейских политиков, бизнесмен финансово поддерживал руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины».
Сам Александр Пономаренко заявил, что вышел из проекта по строительству резиденции в Геленджике в 2016 году, а с главой Крыма Сергеем Аксеновым не знаком и никогда не встречался.