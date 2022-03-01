«Почта России» сообщила об увеличении сроков доставки посылок из-за санкций
Пресс-служба почты сообщила, что некоторые страны уже не принимают посылки из России. Кроме того, сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, так как при закрытом небе это неизбежно
ФГУП «Почта России» обратилась к своим клиентам с заявлением, разъясняющим работу предприятия в условиях закрытого неба и новых антироссийских санкций.
Пресс-служба почты сообщила, что некоторые страны уже не принимают посылки из России. Кроме того, сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, так как при закрытом небе это неизбежно.
«Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — говорится в заявлении.
«Почта России» также предупреждает, что сейчас не принимаются посылки в Украину, Молдову и на Кипр в связи с соответствующим решением принимающих сторон.
Внутри России логистические каналы «Почты России» работают стабильно.