Главы Астраханской области, Кубани и Чечни сообщили о гибели военных в Украине
Российские губернаторы начали сообщать о потерях российской армии в Украине. Так, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели в ходе «спецоперации» капитана Александра Лысенко, который был командиром разведывательной роты
Российские губернаторы начали сообщать о потерях российской армии в Украине. Так, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели в ходе «спецоперации» капитана Александра Лысенко, который был командиром разведывательной роты.
Глава Кубани выразил соболезнования родственникам погибшего военнослужащего и сообщил, что он погиб «при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины». У капитана остались жена и двое детей.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о гибели «нашего земляка из Красноярского района».
«С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев», - написал чиновник в Instagram.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русский рассказал о гибели в Украине двух военнослужащих из 31-й бригады ВДВ, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Еще шесть чеченцев получили ранения разной степени тяжести.
Ранее о гибели военнослужащих сообщили губернаторы Курской и Пензенской областей, а также глава Дагестана.
В Минобороны РФ не отрицают факт потерь с российской стороны в Украине, но конкретных цифр не называют.