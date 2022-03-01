01 марта 2022, 10:59
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование в отношении руководства России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хаан сообщил о начале расследования в отношении должностных лиц из России, которые приняли решение о проведении «спецоперации» в Украине
Фото: rubryka.com
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хаан сообщил о начале расследования в отношении должностных лиц из России, которые приняли решение о проведении «спецоперации» в Украине. Российских руководителей подозревают в совершении преступления против человечества.
«Сегодня я хочу объявить, что я принял решение как можно скорее приступить к расследованию ситуации в Украине», — заявил Карим Хаан.
Сотрудникам Гаагского суда дано поручение собрать и сохранить все улики преступлений, которые совершены в Украине. Г-н Хаан при этом отметил, что расследоваться будут преступления, совершенные любой стороной конфликта на любой части Украины.