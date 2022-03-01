В Госдуме предложили снимать с должностей чиновников, несогласных со спецоперацией в Украине
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев призвал снимать со своих должностей чиновников, которые выступают против «спецоперации» российской армии в Украине
Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев призвал снимать со своих должностей чиновников, которые выступают против «спецоперации» российской армии в Украине.
По мнению парламентария, решения верховного главнокомандующего не должны критиковаться или подвергаться сомнениям. В этой связи Хамзаев призвал добиваться снятия с занимаемых постов всех несогласных со спецоперацией в Украине чиновников. Кроме того, критикам президента нужно запретить занимать государственные должности.
«Некоторые наши "состоявшиеся" граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.