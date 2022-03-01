«АвтоВАЗ» на фоне введения новых санкций поднял цены на автомобили на 15-30%
Российский «АвтоВАЗ» на фоне введения против России беспрецедентных санкций объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели автомобилей Lada
Российский «АвтоВАЗ» на фоне введения против России беспрецедентных санкций объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели автомобилей Lada. Машины подорожают на 63-247 тысяч рублей (примерно на 15-30% от старой стоимости).
На официальном сайте «АвтоВАЗА» сообщается, что базовая Granta теперь стоит от 684 900 рублей, Vesta седан — от 1 032 900 рублей, трехдверная Niva Legend — от 776 900 рублей, Niva Travel — от 1 003 900 рублей, Largus фургон — от 1 084 900 рублей, Largus универсал — от 1 076 900 рублей, XRay — от 1 009 900 рублей, сообщает издание Motor.
В тольяттинском автозаводе сообщили, что повышение цен на машины - это ответ на сложившуюся кризисную ситуацию. Предприятию из-за санкций придется выстроить новые логистические цепочки, а также принять меры по предотвращению остановки конвейера.