Финляндия может вступить в НАТО из-за спецоперации российской армии в Украине
Финляндия имеет самую длинную в Европе границу с Россией (более 1300 километров), но страна официально не входит в НАТО, хотя и является союзником альянса
Политические партии Финляндии обсудят вопрос о вступлении страны в НАТО в связи с последними событиями в Украине.
Финляндия имеет самую длинную в Европе границу с Россией (более 1300 километров), но страна официально не входит в НАТО, хотя и является союзником альянса, сообщает издание Politico.
«Понятно, что многие финны изменили или меняют прямо сейчас свое мнение», - заявила премьер-министр страны Санна Марин, говоря о спецоперации российской армии в Украине.
Отметим, что в 2016 году финское правительство пригласило четырех независимых экспертов для оценки последствий возможного вступления страны в НАТО. Эксперты пришли к выводу, что в случае вступления в альянс европейская концепция безопасности на основе сотрудничества потерпит крах, а отношения с Россией сильно усложнятся. Однако из-за ситуации в Украине финские власти могут все же решиться на вступление в НАТО.