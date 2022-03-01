Кинокомпании Walt Disney и Warner Bros. остановили показы своих фильмов в России
Американские компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показ своих фильмов в России в связи со спецоперацией, которую российская армия проводит в Украине
Американские компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показ своих фильмов в России в связи со спецоперацией, которую российская армия проводит в Украине.
Так, киностудия Warner Bros отменила прокат «Бэтмена» за сутки до премьеры картины.
«Мы следим за развитием ситуации. Надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — заявили в кинокомпании.
В Sony заявили, что с учетом спецоперации в Украине и гуманитарного кризиса в стране было принято решение приостановить запланированные показы в России, сообщает Znak.com.
В заявлении Disney говорится, что кинокомпания осуждает «неспровоцированные» действия российской армии в Украине, которые вызвали «трагический гуманитарный кризис». В компании заявили о приостановке показов своих фильмов в России и отмене премьеры мультфильма «Я краснею».