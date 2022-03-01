01 марта 2022, 06:45
Княжество Монако присоединилось к санкциям Евросоюза против России
Пресс-служба князя Монако Альбера II сообщила, что в соответствии со своими международными обязательствами княжество «без промедления» приняло и внедрило процедуры замораживания средств фигурантов черных списков
Фото: fotokto.ru
Княжество Монако, в котором очень любят отдыхать представители российской элиты, присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ из-за ситуации в Украине.
Пресс-служба князя Монако Альбера II сообщила, что в соответствии со своими международными обязательствами княжество «без промедления» приняло и внедрило процедуры замораживания средств фигурантов черных списков и экономических санкций, аналогичных тем, которые приняты большинством стран Европы.
Князь Монако отдельно призвал российские войска прекратить огонь и решать проблемы путем диалога и дипломатии.