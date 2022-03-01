Свидетель обвинения по делу Навального заявил об отказе от претензий к политику и потребовал отозвать свой иск
В ходе заседания Лефортовского райсуда Москвы по делу о мошенничестве против Алексея Навального, который проходит в покровской колонии, один из свидетелей обвинения попросил отозвать свой иск
В ходе заседания Лефортовского райсуда Москвы по делу о мошенничестве против Алексея Навального, который проходит в покровской колонии, один из свидетелей обвинения попросил отозвать свой иск.
Пенсионер Михаил Костенко, который по версии следствия пожертвовал команде Алексея Навального более 50 тысяч рублей на антикоррупционные расследования, заявил, что хочет отозвать свой иск против оппозиционера, сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
Пенсионер участвовал в заседании по видеосвязи, а во время дачи показаний заявил, что заявление против политика писал не он, а адвокат Илья Ремесло (ранее он утверждал, что отец Юлии Навальной является разведчиком). Этот адвокат является давним приятелем зятя свидетеля Костенко.
Из дальнейшего допроса потерпевшего выяснилось, что перечисленные пенсионером деньги на антикоррупционные расследования (кстати, свидетель заявил, что видел расследования на Первом канале, которые там никогда не показывали – ред.) были ему возвращены.
На вопрос Навального «Как вы думаете, я крал у вас деньги, похитил?», Костенко ответил: «Да не сказал бы». Затем пенсионер стал кричать судье, что претензий к политику не имеет.
Поскольку допрос свидетеля обвинения пошел не по плану, прокурор предложил зачитать письменные показания Костенко, данные в ходе предварительного следствия. Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова выступила протии, заявив, что эти показания, скорее всего, писал следователь.
Напомним, что ранее в суде свидетель обвинения Федор Корожанко заявил, что Алексей Навальный невиновен, а «нужные» показания для него написал следователь. Еще один свидетель – эксперт Следственного комитета – заявил, что на личные счета Навального со счетов ФБК (признан инагентом и экстремистской организацией) поступило «ноль рублей».