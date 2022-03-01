Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова, Алишера Усманова и Сергея Ролдугина
В санкционный список включили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, режиссера и ведущего программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна
Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, расширив черный список чиновников и пропагандистов, которым запрещается въезд в ЕС.
В санкционный список включили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, режиссера и ведущего программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна (его жена Маргарита Симоньян ранее уже попала под санкции ЕС) и телеведущую ВГТРК Ольгу Скабееву.
По данным РИА Новости, персональные визовые и экономические санкции затронули журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, а также друга президента и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого борцы с коррупцией называют «кошельком Владимира Путина».
Попали в черный список и олигархи Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Мордашов.