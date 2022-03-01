01 марта 2022, 02:37
Власти Великобритании вслед за Францией заявили об аресте яхт и вилл российских олигархов
В планах британских чиновников в рамках антироссийских санкций, которые были введены из-за проведения спецоперации в Украине, наложить арест на яхты и недвижимость бизнесменов
Фото: bugaga.ru (на фото особняк Романа Абрамовича в Лондоне)
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала наложить арест на имущество российских олигархов в стране.
В планах британских чиновников в рамках антироссийских санкций, которые были введены из-за проведения спецоперации в Украине, наложить арест на яхты и недвижимость бизнесменов, сообщает The Independent.
Власти страны также намерены «тщательно изучить все аспекты жизни» лиц, относящихся к упомянутой категории [олигархам].
Данные меры, по словам главы МИДа, позволят избавить Королевство от «грязных денег» олигархов
Ранее власти Франции также пригрозили российским олигархам (и не только) конфисковать их виллы, яхты и другие активы в этой стране.