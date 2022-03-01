Меню
В мире
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
01 марта 2022, 02:37

Власти Великобритании вслед за Францией заявили об аресте яхт и вилл российских олигархов

В планах британских чиновников в рамках антироссийских санкций, которые были введены из-за проведения спецоперации в Украине, наложить арест на яхты и недвижимость бизнесменов

Власти Великобритании вслед за Францией заявили об аресте яхт и вилл российских олигархов
Фото: bugaga.ru (на фото особняк Романа Абрамовича в Лондоне)

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала наложить арест на имущество российских олигархов в стране.

В планах британских чиновников в рамках антироссийских санкций, которые были введены из-за проведения спецоперации в Украине, наложить арест на яхты и недвижимость бизнесменов, сообщает The Independent.

Власти страны также намерены «тщательно изучить все аспекты жизни» лиц, относящихся к упомянутой категории [олигархам].

Данные меры, по словам главы МИДа, позволят избавить Королевство от «грязных денег» олигархов

Ранее власти Франции также пригрозили российским олигархам (и не только) конфисковать их виллы, яхты и другие активы в этой стране.

Материалы по теме
Владимир Путин в ответ на санкции Запада ввел «специальные экономические меры»
Власти Франции пообещали конфисковать яхты и виллы россиян из санкционного списка
Правительство Норвегии в рамках санкций продаст все свои российские активы
Сейчас на главной
Авторская колонка
Прощание с иллюзиями
Это то, что сейчас испытывают многие из нас. Мое окружение и я сама - люди умеренные. Какие-то вещи нам не нравились, но мы всегда их уравновешивали. Рационализировали. Да, закручивают независимые СМИ. Зато пока есть соцсети Да, посадили Навального. Но нас-то пока не трогают.
Кукушкина Любовь
Увидеть Лазурный берег и забыть
антироссийские санкции
Увидеть Лазурный берег и забыть
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества состоятельных и влиятельных российских граждан, которые попали под западные санкции
Договор закрытого неба
авиасообщение
Договор закрытого неба
Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов в отношении авиакомпаний из 36 стран мира. Осуществлять рейсы в Россию или над Россией иностранные перевозчики смогут только по специальному разрешению властей РФ
Российских студентов начали массово исключать из европейских вузов
высшее образование
Российских студентов начали массово исключать из европейских вузов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым сообщила, что российских студентов исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств
«Аэрофлот» отменил все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
авиакомпании
«Аэрофлот» отменил все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все трансатлантические рейсы из Москвы в Мексику, США, Кубу и Доминиканскую республику. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств там, где купили билеты
Хакеры из Anonymous атаковали сайты российских СМИ
хакеры
Хакеры из Anonymous атаковали сайты российских СМИ
На сайтах изданий «КоммерсантЪ», «МК», Forbes, «Такие Дела», РБК, «Фонтанка», ТАСС, «Известия», E1 и других появилась заставка, подписанная хакерами из группы Anonymous, с заявлением против действий российской армии в Украине
Центробанк передумал открывать торги на Московской бирже
валюта
Центробанк передумал открывать торги на Московской бирже
ЦБ передумал открывать торги на Московской валютной бирже. Изначально планировалось открыть торги после обвала фондовых рынков на фоне спецоперации в Украине и введения беспрецедентных санкций в 10.00 по московскому времени
Общество
В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева. Его петиция против спецоперации в Украине собрала миллион подписей
Правозащитник сообщил, что силовики сослались на то, что он якобы находится в розыске. Сам Пономарев полагает, что его задержание связано с антивоенной петицией, которую за несколько дней подписали более миллиона граждан.
Оппозиционного саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата
николай бондаренко
Оппозиционного саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата
Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко лишили мандата. Ранее такое решение приняла мандатная комиссия, а сегодня депутаты его утвердили
Власти Кипра вслед за Евросоюзом закрыли небо для российских самолетов
авиасообщение
Власти Кипра вслед за Евросоюзом закрыли небо для российских самолетов
Авиационные власти острова Кипр закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на проведение российской армией «спецоперации» в Украине
Евросоюз введет санкции против Дмитрия Пескова и Алишера Усманова
антироссийские санкции
Евросоюз введет санкции против Дмитрия Пескова и Алишера Усманова
Евросоюз анонсировал введение санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокремлевского олигарха Алишера Усманова, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана
Курс евро на бирже Forex вырос до 127 рублей, а курс доллара - до 113 рублей
курс евро
Курс евро на бирже Forex вырос до 127 рублей, а курс доллара - до 113 рублей
Курсы доллара и евро к рублю из-за событий в Украине и новых антироссийских санкций достигли исторических максимумов. На бирже Forex евро торгуется на отметке 127 рублей, а доллар - 113,5 рублей
Российские ученые и бизнесмены создали Антивоенный комитет
война на украине
Российские ученые и бизнесмены создали Антивоенный комитет
Группа известных российских ученых и бизнесменов объявила о создании Антивоенного комитета России, целью которого станет борьба с «диктатурой» Владимира Путина
«Не могу найти никакого оправдания для атаки на Украину»
война на украине
«Не могу найти никакого оправдания для атаки на Украину»
Представитель России Олег Анисимов начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник
Роскомнадзор заблокировал сайт «Ищи своих»
война на украине
Роскомнадзор заблокировал сайт «Ищи своих»
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов портал «Ищи своих». На этом сайте указано, что он создан МВД Украины в помощь родственникам российских солдат, которые могут участвовать в военной спецоперации на территории республики
Спорт
ФИФА из солидарности с Украиной лишила сборную России флага и гимна
Международная футбольная федерация (ФИФА) осудила спецоперацию российских войск в Украине и в качестве санкции отменила все международные соревнования в РФ
Глава авиакомпании «Победа» уехал из России в первый день спецоперации в Украине
авиакомпания победа
Глава авиакомпании «Победа» уехал из России в первый день спецоперации в Украине
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул Россию. Между тем, Ирландия потребовала от «Победы» вернуть 10 пассажирских самолетов Boeing-737, которые находятся в лизинге у лоукостера
Евросоюз отменит программу «золотых паспортов» для богатых россиян
золотые визы
Евросоюз отменит программу «золотых паспортов» для богатых россиян
Евросоюз решил отказаться от программы «золотых паспортов» для состоятельных российских граждан. Напомним, что в рамках этой программы европейское гражданство можно было получить в обмен на инвестиции