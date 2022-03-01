01 марта 2022, 01:39
УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок
Фото: pulse.mail.ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за военной спецоперации российской армии в Украине.
В УЕФА также сообщили, что в знак солидарности с украинским народом организация прекращает сотрудничество с российской госкомпанией «Газпром».
Напомним, что ранее УЕФА не стала отстранять сборную России от участия в международных футбольных турнирах, но лишила ее права выступать под собственным флагом и использовать гимн страны.