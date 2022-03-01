01 марта 2022, 01:39
Владимира Путина лишили почетного черного пояса по тхэквондо
Международная федерация тхэквондо лишила президента России Владимира Путина почетного черного пояса девятого дана. Спортивная организация также осудила военную операцию российской армии в Украине
Фото: NewTimes.kz
Международная федерация тхэквондо лишила президента России Владимира Путина почетного черного пояса девятого дана. Спортивная организация также осудила военную операцию российской армии в Украине.
В заявлении федерации тхэквондо говорится, что на спортивных мероприятиях более не будут вывешиваться национальные флаги и исполняться национальные гимны России и Белоруссии.
В организации также выразили надежду на скорое и мирное окончание конфликта в Украине.
Владимир Путин получил почетный дан в 2013 году. Обладатель девятого дана считается великим мастером.