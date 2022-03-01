Владимир Путин в ответ на санкции Запада ввел «специальные экономические меры»
Президент Владимир Путин в ответ на беспрецедентные антироссийские санкции подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран»
Президент Владимир Путин в ответ на беспрецедентные антироссийские санкции подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран».
Специальные экономические меры предполагают запрет резидентам России зачислять иностранную валюту на свои счета или вклады в зарубежных банках. Также запрещается осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
В указе президента говорится о запрете осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.
Публичные акционерные общества до 31 декабря 2022 года смогут проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях, а российские экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Кроме того, президентский указ разрешает банкам открывать счета физическим лицам без личного присутствия при осуществлении переводов между банками.