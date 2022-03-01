01 марта 2022, 00:39
Роскомнадзор потребовал от TikTok оградить несовершеннолетних пользователей от контента военной тематики
Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети TikTok исключить из рекомендации для несовершеннолетних пользователей «любой контент военной или политической направленности»
Фото: godofsmallthing.com
Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети TikTok исключить из рекомендации для несовершеннолетних пользователей «любой контент военной или политической направленности». Судя по всему, речь идет о публикациях, связанных с проведением российской армией спецоперации на территории Украины.
В РКН заявили, что выявили в TikTok контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, который «целенаправленно предлагается детской аудитории».
При этом ведомство больше всего обеспокоено тем, что указанные материалы чаще всего носят антироссийский характер.