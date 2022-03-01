Власти Франции пообещали конфисковать яхты и виллы россиян из санкционного списка
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества состоятельных и влиятельных российских граждан, которые попали под западные санкции
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества состоятельных и влиятельных российских граждан, которые попали под западные санкции. Речь идет о виллах, яхтах, банковских счетах и других активах чиновников, бизнесменов и силовиков, связанных с властями.
Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил изданию Le Figaro, что власти страны заинтересованы в выявлении большего числа россиян с активами во Франции, чтобы их также включить в санкционный список.
«По распоряжению президента республики мы продолжим составление полного списка финансовых авуаров и имущества - яхт, автомобилей класса «люкс», которые принадлежат российским лицам, находящимся под санкциями», — сообщил г-н Ле Мэр.
Французские чиновники предупредили, что активы фигурантов санкционного списка будут арестованы, а имущество – конфисковано.
Отметим, что недвижимость во Франции имеют многие российские чиновники, которая в большинстве случаев официально записана на их родственников. Так, бывшая жена официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская и его дочь Елизавета имеют квартиру в Париже примерной стоимостью 1,7 млн евро. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова (в санкционный список чиновница пока не входит) имеет квартиру в Ницце, но официально она зарегистрирована на ее родителей. Вилла на Лазурном берегу Франции есть у экс-супруги президента России Людмилы Путиной и ее нового мужа Артура Очеретного.