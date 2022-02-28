28 февраля 2022, 18:51
Российские авиационные власти закрыли небо для перевозчиков 36 стран
Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов в отношении авиакомпаний из 36 стран мира. Осуществлять рейсы в Россию или над Россией иностранные перевозчики смогут только по специальному разрешению властей РФ
Фото: akspic.ru
Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов в отношении авиакомпаний из 36 стран мира. Осуществлять рейсы в Россию или над Россией иностранные перевозчики смогут только по специальному разрешению властей РФ. Такое разрешение могут дать Росавиация или Министерство иностранных дел.
Под санкции попали авиакомпании стран, которые ранее закрыли небо для российских самолетов в связи с проведением спецоперации в Украине. Это все страны Евросоюза, Кипр, Канада и другие государства.
Напомним, что европейские государства пока закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов до 2 марта, в результате чего за границей застряли тысячи российских туристов.