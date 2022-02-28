28 февраля 2022, 17:11
ФСБ пригрозила россиянам лишением свободы за передачу данных украинской разведке
В ведомстве напомнили об ответственности по статье «Шпионаж», а также об освобождении от ответственности за добровольное сообщение об этом представителям власти
Фото: krizis-kopilka.ru
Московское управление ФСБ России пригрозило уголовной ответственностью и лишением свободы до 20 лет гражданам за передачу любой информации украинской разведке.
В ведомстве напомнили об ответственности по статье «Шпионаж», а также об освобождении от ответственности за добровольное сообщение об этом представителям власти.
ФСБ призвала граждан на фоне проведения «спецоперации» российской армии в Украине сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности Российской Федерации.
В свою очередь Генпрокуратура РФ пригрозила гражданам уголовным преследованием по статье «Государственная измена» за оказание любой помощи Украине и другим иностранным государствам.