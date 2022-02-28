28 февраля 2022, 16:00
Российских студентов начали массово исключать из европейских вузов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым сообщила, что российских студентов исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств
Фото: gazeta.ru
Российских студентов начали исключать из европейских вузов в связи со спецоперацией российских войск в Украине.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым сообщила, что российских студентов исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств.
Со своей стороны омбудсмен пообещала оказывать помощь отчисленным студентам тем россиянам, которые подвергаются сейчас травле за границей.
По данным РИА Новости, руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) заявило о готовности принять на учебу исключенных из европейских вузов студентов.