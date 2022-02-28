28 февраля 2022, 15:47
«Аэрофлот» отменил все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все трансатлантические рейсы из Москвы в Мексику, США, Кубу и Доминиканскую республику с 28 февраля по 2 марта
Фото: airlines-inform.ru
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все трансатлантические рейсы из Москвы в Мексику, США, Кубу и Доминиканскую республику с 28 февраля по 2 марта.
Такое решение перевозчик вынуждено принял из-за того, что власти Канады закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство.
В заявлении «Аэрофлота» говорится, что пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств там, где купили билеты.
Ранее российский перевозчик отменил все свои рейсы в европейские города в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза. При этом за границей сейчас находятся тысячи российских туристов, которые не могут вернуться домой.