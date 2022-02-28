Правительство Норвегии в рамках санкций продаст все свои российские активы
Правительство Норвегии решило продать все российские активы, которые находятся в Нефтяном фонде (так называется государственный пенсионный фонд страны). Стоимость этих активов оценивается в 3 млрд долларов
Правительство Норвегии решило продать все российские активы, которые находятся в Нефтяном фонде (так называется государственный пенсионный фонд страны). Стоимость этих активов оценивается в 3 млрд долларов.
Подразделение Центробанка Норвегии Norges Bank Investment Management (NBIM) в соответствии с решением кабмина должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в Россию и приступить к продаже уже имеющихся активов.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что действия российской армии в Украине «поставили под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны».
Глава правительства также заявил, что Норвегия в полном объеме присоединяется к санкциям Евросоюза против России и выделит 2 млрд крон на гуманитарную помощь Украине, сообщает «КоммерсантЪ».