Свидетель обвинения по делу Навального сообщил, что на его счет от ФБК поступило «ноль рублей»
Свидетель обвинения по делу о мошенничестве против Алексея Навального в ходе судебного заседания заявил, что оппозиционер и его семья получили «ноль денег» со счета Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом и экстремистской организацией)
Свидетель обвинения по делу о мошенничестве против Алексея Навального в ходе судебного заседания заявил, что оппозиционер и его семья получили «ноль денег» со счета Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом и экстремистской организацией).
Напомним, что Алексея Навального обвиняют в хищении пожертвований граждан на антикоррупционные расследования ФБК.
На сегодняшнем заседании эксперт Следственного комитета на вопрос о том, сколько денег поступило лично Навальному от ФБК, ответил: «Ну ноль, вроде бы». На вопрос, сколько денег поступило от ФБК на счета жены и детей оппозиционера, свидетель по фамилии Снегирев также ответил «ноль», сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
Алексей Навальный в свою очередь напомнил, что Следственный комитет ранее опубликовал пресс-релиз о том, что он получил 356 млн рублей со счетов ФБК, возбудил на этом основании уголовное дело, а теперь оказывается, что «все фейк и пшик». «Где эти сотни миллионов? Просто фикция. А теперь про это нет никаких новостей, хотя про фейковые миллионы вы крутили везде», - добавил политик.
Напомним, что ранее еще один свидетель обвинения Федор Горожанко в суде отказался свидетельствовать против оппозиционера и заявил, что следователь выдал ему бумажку с нужными показаниями, которые надо было выучить и озвучить. После заседания суда Горожанко сообщил, что уехал из России, так как за его выступление ему «может прилететь».