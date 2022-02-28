Центробанк передумал открывать торги на Московской бирже
Центробанк РФ передумал открывать торги на Московской валютной бирже. Первоначально планировалось открыть торги после обвала фондовых рынков на фоне спецоперации в Украине и введения беспрецедентных санкций в 10.00 по московскому времени
Центробанк РФ передумал открывать торги на Московской валютной бирже. Первоначально планировалось открыть торги после обвала фондовых рынков на фоне спецоперации в Украине и введения беспрецедентных санкций в 10.00 по московскому времени.
Позже открытие торгов перенесли на 15.00, а теперь Центробанк объявил, что рынок сегодня не откроется.
Режим работы Московской биржи 1 марта будет объявлен на официальном сайте Центробанка.
Отметим, что при закрытых фондовых рынках ЦБ установил официальный курс евро на уровне 93,25 рубля, а курс доллара – 83,29 рубля. Однако российские банки продают валюту по «драконовскому» курсу.
Так, Сбербанк продает доллары по 111,55 рубля, «Альфа-банк» предлагает доллар за 139,58 рублей и евро за 150,09. «Тинькофф» предлагает снять доллары по курсу 120 рублей, а евро - 131,7.