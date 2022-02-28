28 февраля 2022, 13:27
В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева. Его петиция против спецоперации в Украине собрала миллион подписей
Правозащитник сообщил, что силовики сослались на то, что он якобы находится в розыске. Сам Пономарев полагает, что его задержание связано с антивоенной петицией, которую за несколько дней подписали более миллиона граждан.
Фото: mhg.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали правозащитника Льва Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов).
Правозащитник сообщил «Новой газете», что силовики сослались на то, что он якобы находится в розыске. Сам Пономарев полагает, что его задержание связано с антивоенной петицией, которую за несколько дней подписали более миллиона граждан.
Лев Пономарев также объявил о создании антивоенного движения, которое требует немедленного прекращения спецоперации в Украине и вывода российских войск с территории соседнего государства. Также движение требует признать военными преступниками всех, кто принимал решение о начале спецоперации в Украине.