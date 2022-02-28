Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
28 февраля 2022, 13:27

В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева. Его петиция против спецоперации в Украине собрала миллион подписей

Правозащитник сообщил, что силовики сослались на то, что он якобы находится в розыске. Сам Пономарев полагает, что его задержание связано с антивоенной петицией, которую за несколько дней подписали более миллиона граждан.

В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева. Его петиция против спецоперации в Украине собрала миллион подписей
Фото: mhg.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали правозащитника Льва Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов).

Правозащитник сообщил «Новой газете», что силовики сослались на то, что он якобы находится в розыске. Сам Пономарев полагает, что его задержание связано с антивоенной петицией, которую за несколько дней подписали более миллиона граждан.

Лев Пономарев также объявил о создании антивоенного движения, которое требует немедленного прекращения спецоперации в Украине и вывода российских войск с территории соседнего государства. Также движение требует признать военными преступниками всех, кто принимал решение о начале спецоперации в Украине.

Материалы по теме
Лев Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»
Лев Пономарев сообщил о создании новой правозащитной организации
Правозащитники потребовали от властей остановить ликвидацию организации «За права человека»
Сейчас на главной
Российских студентов начали массово исключать из европейских вузов
высшее образование
Российских студентов начали массово исключать из европейских вузов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым сообщила, что российских студентов исключают из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств
«Аэрофлот» отменил все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
авиакомпании
«Аэрофлот» отменил все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все трансатлантические рейсы из Москвы в Мексику, США, Кубу и Доминиканскую республику с 28 февраля по 2 марта
Центробанк передумал открывать торги на Московской бирже
валюта
Центробанк передумал открывать торги на Московской бирже
Центробанк РФ передумал открывать торги на Московской валютной бирже. Первоначально планировалось открыть торги после обвала фондовых рынков на фоне спецоперации в Украине и введения беспрецедентных санкций в 10.00 по московскому времени
Власти Кипра вслед за Евросоюзом закрыли небо для российских самолетов
авиасообщение
Власти Кипра вслед за Евросоюзом закрыли небо для российских самолетов
Авиационные власти острова Кипр закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на проведение российской армией «спецоперации» в Украине
Евросоюз введет санкции против Дмитрия Пескова и Алишера Усманова
антироссийские санкции
Евросоюз введет санкции против Дмитрия Пескова и Алишера Усманова
Евросоюз анонсировал введение санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокремлевского олигарха Алишера Усманова, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана
Курс евро на бирже Forex вырос до 127 рублей, а курс доллара - до 113 рублей
курс евро
Курс евро на бирже Forex вырос до 127 рублей, а курс доллара - до 113 рублей
Курсы доллара и евро к рублю из-за событий в Украине и новых антироссийских санкций достигли исторических максимумов. На бирже Forex евро торгуется на отметке 127 рублей, а доллар - 113,5 рублей
Российские ученые и бизнесмены создали Антивоенный комитет
война на украине
Российские ученые и бизнесмены создали Антивоенный комитет
Группа известных российских ученых и бизнесменов объявила о создании Антивоенного комитета России, целью которого станет борьба с «диктатурой» Владимира Путина
«Не могу найти никакого оправдания для атаки на Украину»
война на украине
«Не могу найти никакого оправдания для атаки на Украину»
Представитель России Олег Анисимов начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник
Роскомнадзор заблокировал сайт «Ищи своих»
война на украине
Роскомнадзор заблокировал сайт «Ищи своих»
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов портал «Ищи своих». На этом сайте указано, что он создан МВД Украины в помощь родственникам российских солдат, которые могут участвовать в военной спецоперации на территории республики
Спорт
ФИФА из солидарности с Украиной лишила сборную России флага и гимна
Международная футбольная федерация (ФИФА) осудила спецоперацию российских войск в Украине и в качестве санкции отменила все международные соревнования в РФ
Глава авиакомпании «Победа» уехал из России в первый день спецоперации в Украине
авиакомпания победа
Глава авиакомпании «Победа» уехал из России в первый день спецоперации в Украине
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул Россию. Между тем, Ирландия потребовала от «Победы» вернуть 10 пассажирских самолетов Boeing-737, которые находятся в лизинге у лоукостера
Евросоюз отменит программу «золотых паспортов» для богатых россиян
золотые визы
Евросоюз отменит программу «золотых паспортов» для богатых россиян
Евросоюз решил отказаться от программы «золотых паспортов» для состоятельных российских граждан. Напомним, что в рамках этой программы европейское гражданство можно было получить в обмен на инвестиции
Владимир Путин после перевел «силы сдерживания» в особый режим
война на украине
Владимир Путин после перевел «силы сдерживания» в особый режим
Владимир Путин после введения властями США и Евросоюза радикальных санкций против России из-за «спецоперации» в Украине приказал Министерству обороны перевести «силы сдерживания» в особый режим боевого дежурства
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет все рейсы в Европу из-за закрытого неба
авиасообщение
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет все рейсы в Европу из-за закрытого неба
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все международные рейсы в европейском направлении. Такое решение было принято в связи с тем, что 15 стран Европы закрыли свое небо для российских авиакомпаний
Авторская колонка
В логике Путина есть одна фатальная ошибка
Он считает, что анархичность украинцев (а это их фундаментальное отличие от иерархичных русских) привела к тому, что они не смогли построить т.н. «сильное» государство. Ок. Не будем спорить сейчас на эту тему и особенно на тему того, является ли вообще благом «сильное» государство. Пусть так.
Кох Альфред
Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
банки
Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
Евросоюз, США, Канада и Великобритания пошли на крайние меры и объявили о решении отключить российские банки от международной системы SWIFT в ответ на проведение российский армии «спецоперации» в Украине
Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
государственная пропаганда
Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
Американская компания Google запретила российским государственным СМИ получать деньги за рекламу на своих сайтах, а также в приложениях и видео на YouTube
Авторская колонка
НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС
Роскомнадзор разослал независимым российским СМИ требование прекратить называть «проводимую операцию нападением, вторжением и войной». Спасибо Роскомнадзору! Я, писатель Леонид Каганов, с воодушевлением исполняю это требование. Ведь это позволяет мне сказать гораздо больше, чем я мог себе позволить раньше
Каганов Леонид